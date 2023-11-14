Отец Кузяева ответил Аршавину, раскритиковавшему его сына за переезд в Европу

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, заявил, что его сын представляет Россию, выступая за французский клуб. Его слова передает Sport24.

«Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию!

Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут все по-спортивному!» — сказал Кузяев-старший.

Аршавин ранее задался вопросом, чего добьется Кузяев в «Гавре», и заявил, что тому надо было оставаться в «Зените».

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».

20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1. Всего россиянин провел в чемпионате Франции 12 матчей, забив два мяча.

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

Ранее экс-тренер «Зенита» призвал футболистов отказаться от российского гражданства.