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Путин пригласил всех в Казань на «Игры будущего»

Владимир Путин приветствовал участников мероприятия «100 дней до Игр будущего»

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Пресс-служба турнира «Игры Будущего»

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», которое открылось в рамках выставки-форума «Россия». Видео опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед. Участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань», — сказал Путин.

Президент отметил значимость спорта и принципов олимпизма в формировании философии «Игр будущего». Путин заявил, что соревнования уже объединили представителей пятидесяти стран, а также подчеркнул, что это только начало. Российский лидер пригласил всех к участию в соревнованиях, завершив свое выступление фразой «До встречи в Казани!».

«Игры Будущего» стартуют через 100 дней в Казани — турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Мероприятие в концепции фиджитал — спортивное шоу нового формата — объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях, атлеты будут сражаться на пределе физических и цифровых возможностей.

Ожидается, что в первом турнире примут участие более 2 тыс. спортсменов в составе 260 опытных команд из более чем 100 стран мира.

Ранее сообщалось, что Сбер поддержит организацию «Игр Будущего».

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