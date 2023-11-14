Переехавший в Испанию Березуцкий заявил, что не поедет работать в Россию

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel рассказал, что не хочет работать тренером в России.

«Если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера, не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий начинал свою профессиональную карьеру в «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2018 год он защищал цвета ЦСКА. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

С 2003 по 2016 год он выступал за сборную России. На чемпионате Европы 2008 года он в составе национальной команды выиграл бронзовые медали.

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером в голландском «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Ранее Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать и выступать за другие страны.