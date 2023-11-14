Василий Березуцкий о российском футболе: надо ломать полностью

Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий на YouTube-канале Nobel заявил, что в российском футболе надо провести реформы.

«Чем что-либо менять, надо просто ломать все полностью. Надо отказываться от государственных денег. В течение пяти лет разгребать эти большие контракты. Переходить на абсолютно рыночные отношения», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий начинал свою профессиональную карьеру в «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2018 год он защищал цвета ЦСКА. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

С 2003 по 2016 год он выступал за сборную России. На чемпионате Европы 2008 года он в составе национальной команды выиграл бронзовые медали.

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером в голландском «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», набрав 32 очка. Второе место занимает петербургский «Зенит» (30), замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (25).

Ранее Березуцкий покинул Россию и переехал жить в Европу.