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Василий Березуцкий о российском футболе: надо ломать полностью

Василий Березуцкий призвал провести реформы в российском футболе

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий на YouTube-канале Nobel заявил, что в российском футболе надо провести реформы.

«Чем что-либо менять, надо просто ломать все полностью. Надо отказываться от государственных денег. В течение пяти лет разгребать эти большие контракты. Переходить на абсолютно рыночные отношения», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий начинал свою профессиональную карьеру в «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2018 год он защищал цвета ЦСКА. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

С 2003 по 2016 год он выступал за сборную России. На чемпионате Европы 2008 года он в составе национальной команды выиграл бронзовые медали.

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером в голландском «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Краснодар», набрав 32 очка. Второе место занимает петербургский «Зенит» (30), замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (25).

Ранее Березуцкий покинул Россию и переехал жить в Европу.

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Футбол. Чемпионат России
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