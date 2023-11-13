Два паса Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Основное время завершилось со счетом 3:3, в овертайме шайб заброшено не было. Исход матча решила серия буллитов, в которой точнее оказались «Рейнджерс».

В составе «Коламбуса» голами отметились Джастин Дэнфорт, Адам Фантилли и Шон Курали. За «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер и Алекси Лафреньер, который оформил дубль и реализовал победный буллит.

Российский нападающий «Ренйджерс» Артемий Панарин записал на свой счет две голевые передачи. Сначала с Винсентом Трочеком он помог отличиться Лафреньеру, который забросил вторую шайбу команды, а следом вновь ассистировал Лафреьеру, который сумел перевести игру в овертайм. Таким образом, российский игрок продлил свою результативную серию в НХЛ до 14 матчей — он отличился в каждом поединке со старта регулярного чемпионата. 32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 24 (восемь шайб и 16 передач).

«Рейнджерс» продлили победную серию до трех матчей. «Коламбус» потерпел пятое поражение подряд.

Ранее Панарин повторил рекорды России и «Рейнджерс» в НХЛ.