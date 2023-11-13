«Не убедили»: тренер объяснил, почему не верит в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Ростова» и футбольный эксперт Сергей Балахнин объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), и заявил, что не верит в победу «Краснодара». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» за весь первый круг не убедил меня, что сможет стать чемпионом. Да и в матче 15-го тура тоже. У «Зенита» я вижу потенциал и запас. Он еще может прибавить и стать сильнее. А вчера мне показалось, что южане играли на своем максимуме», — заявил Балахнин.

Игра «Зенит» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса. После этой игры в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

В 16-м туре «Краснодар» сыграет в гостях против екатеринбургского «Урала». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре примет на «Газпром Арене» «Сочи». Этот матч пройдет 25 ноября и начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее в «Газпроме» остались недовольны ничьей «Зенита» с «Краснодаром».