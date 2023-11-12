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«Динамо» победило «Оренбург» со счетом 2:0

«Динамо» победило «Оренбург» со счетом 2:0 в матче Российской премьер-лиги

Московское «Динамо» победило Оренбург в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0.

На 59 минуте поединка счет открыл Константин Тюкавин. Через восемь минут Луис Чавес удвоил преимущество бело-голубых.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 25 очков. «Оренбург» располагается на 13 строчке, имея в активе 13 баллов

На первом месте идет «Краснодар», набрав 32 балла. Второе место занимает петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в своем активе 30 очков. На четвертой строчке идут самарские «Крылья Советов», которые отстают от «Динамо» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 25 ноября. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

«Оренбург» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Команды проведут поединок 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

В следующий раз в рамках чемпионата России «Динамо» и «Оренбург» сыграют 16 марта 2024 года.

Ранее «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой».

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