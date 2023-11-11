Только один человек превзошел Роналду по голам в 2023 году

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 13-го тура национального чемпионата против «Аль-Вахде». Игра завершилась победой команды «Аль-Наср» со счетом 3:1.

Мяч, забитый 38-летним португальцем на 48-й минуте игры, стал 45-м в 2023 году. За неполные 11 месяцев текущего года большее количество голов на свой счет записал лишь норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который забил 46 голов.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января. По контракту с клубом он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

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