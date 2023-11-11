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«Краснодар» продлил безвыигрышную серию над «Зенитом» до 5,5 лет

«Краснодар» не может обыграть «Зенит» 11 матчей подряд

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Алексей Даничев/РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» продлил безвыигрышную серию над «Зенитом» до 11 матчей, сообщает Sports.ru.

В последних 11 играх «быки» смогли четыре раза добиться ничейного результата, еще семь матчей завершились победой сине-бело-голубых.

Последняя победа «Краснодара» над «Зенитом» случилась в апреле 2018 года, когда команда под руководством Роберто Манчини уступила дома с минимальным счетом 1:2.

Игра «Зенит» — «Краснодар» завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игрой в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее в «Краснодаре» заявили, что шансов против «Зенита» у них почти не было.

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