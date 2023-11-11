В «Зените» назвали игру с «Краснодаром» тяжелой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что игра 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» получилась тяжелой. Его слова приводит «Чемпионат».

«В первом тайме была тяжела позиционная игра с минимумом моментов. Во второй половине игры мы играли острее, чем в первой. Старались, но пропустили. Затем сравняли, потом еще создавали моменты. Второй тайм был лучше с нашей стороны», — заявил Семак.

Игра «Зенит» — «Краснодар» завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игрой в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее «Краснодар» впервые в истории выиграл первый круг чемпионата России.