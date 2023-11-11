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Булыкин считает, что руководство «Спартака» опоздало с отставкой Абаскаля

Булыкин: сомневаюсь, что Абаскаль сможет исправить ситуацию в «Спартаке»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, во время своей профессиональной карьеры выступавший за столичные «Локомотив» и «Динамо», а также зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» из Леверкузена и нидерландский «Аякс» из Амстердама, а также сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» выразил сомнения, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сможет исправить турнирную ситуацию красно-белых до зимнего перерыва и сохранить свой пост.

«Если Абаскаль сейчас исправит ситуацию, то вполне возможно, он сохранит пост и продолжит работу. Но сделать это будет тяжело. Думаю, надо было раньше его увольнять, потому что отставание уже очень серьезное, а руководство рассчитывало на хороший результат. Но, видимо, что-то меняется в клубе, и никто не может взять ответственность на себя», — считает Булыкин.

«Спартак» после 14 туров занимает лишь шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 21 очко и отставая на десять баллов от лидирующего «Краснодара», а также на восемь от действующего чемпиона страны «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Ранее экс-тренер «Зенита» заявил, что Семак не сделал бы «Спартак» чемпионом.

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