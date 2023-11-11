Названа самая яркая российская фигуристка текущего сезона

Чемпионка Европы Софья Самодурова заявила в интервью Okko Спорт, что Анна Фролова является самой яркой фигуристкой текущего сезона.

«У нее такие крутые программы. Каждое движение доделано, она чувствует музыку, у нее везде дотянуты ноги. Выглядит очень красиво сама на льду», — сказал Самодурова.

Анна Фролова набрала на этапе Гран-при России в Красноярске 215,55 балла, что позволило ей стать победительницей соревнований. Второе место заняла Вероника Яметова (211,29), замкнула тройку сильнейших Мария Агаева (208,91).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее Фролова ответила, считает ли себя ветераном.