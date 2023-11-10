Булыкин предсказал исход матча «Зенита» с «Краснодаром»

Бывший нападающий сборной России по футболу и различных отечественных и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о предстоящем туре Российской премьер-лиги, заявив, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в центральном матче и выйдет на первое место.

«Очень много интересных матчей будет в туре. Интересных будет много, но главный – «Зенит» против «Краснодара». Борьба за первое место, и для «Краснодара» проверка – готовы они биться за медали или нет. Но что-то мне подсказывает, что «Зенит» уверенно обыграет «Краснодар» и займет первое место», — уверен Булыкин.

«Краснодар» лидирует после 14 туров РПЛ с 31 очком, действующий чемпион «Зенит» в данный момент отстает от «быков» на два балла. Занимающий третье место столичный ЦСКА имеет в своем активе только 24 балла. При этом на дистанции в три очка от армейцев уместились самарские «Крылья Советов», а также московские «Динамо», «Спартак» и «Локомотив». Встреча «Зенита» с «Краснодаром» пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ранее «Зенит» обновил логотип в честь недели борьбы с кибербуллингом.