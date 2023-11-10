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Ситуацию в клубе РПЛ с серией без побед в девять матчей назвали некритичной

Экс-тренер «Урала» Побегалов предрек клубу место в топ-8 РПЛ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко в беседе с Legalbet заявил, что команда по итогам сезона может занять место в первой половине турнирной таблицы.

По его словам, текущий кризис команды под руководством Виктора Гончаренко, не побеждавшей в Российской премьер-лиге (РПЛ) на протяжении последних девяти игр, не является таковым.

«Думаю, что команда обязательно выправит ситуацию. Просто какой-то нефарт, такое бывает в футболе. Согласен с Григорием Викторовичем Ивановым, который заявил, что где-то команде не везет. Ситуация не критичная. Уверен, что «Урал» будет на своем месте. А свое место — в первой восьмерке, даже так!» — заявил Побегалов.

Перед стартом 15-го тура РПЛ «шмели» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков. 11 ноября «Урал» в Самаре встретится с «Крыльями Советов». Эта игра начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, почему бразильцев из «Зенита» не вызывают в сборную.

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