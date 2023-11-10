«Зенит» сменил логотип

Петербургский «Зенит» в своем официальном Telegram-канале объявил о смене эмблемы.

Ближайшую неделю вместо двух золотых звезд в честь десяти побед в национальном чемпионате будут изображены два белых сердца, выражая таким образом солидарность с борьбой против агрессии в интернете.

«Сине-бело-голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в сети и за ее пределами. Мы присоединяемся к инициативе, потому что уверены: слова в интернете могут ранить, и в наших силах это остановить», — гласит текст заявления.

В 15-м туре РПЛ пройдет матч «Зенит» — «Краснодар». Он состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события. Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее экс-форварл «Локомотива» Дмитрий Булыкин предрек хоккею вечное отставание от футбола.