Российский футболист рассказал, как стал свидетелем гей-парада в Израиле

Полузащитник владикавказской «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал, что в 2013 году стал свидетелем гей-парада в Израиле, передает Sport24.

«В 2013 со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы в Израиль. Там был гей-парад, после которого его участники заселились в нашу гостиницу. Рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится», — сказал Цаллагов.

Цаллагов выступает за «Аланию» с 2023 года. Также он играл за самарские «Крылья Советов», петербургский «Зенит», московское «Динамо», казанский «Рубин» и «Сочи».

В составе клуба с берегов Невы он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2016/17.

В следующем туре Первой лиги «Алания» сыграет с КАМАЗом из Набережных Челнов. Встреча состоится 12 ноября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

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