Бывший тренер «Реала» сожалеет, что не играл с Месси

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил на YouTube-канале Adidas, что хотел бы поиграть с форвардом «Интера Майами» Лионелем Месси в одной команде.

«Жаль, что мы не поиграли вместе», — сказал Зидан.

Месси ответил Зидану, что восхищается им.

«Мы немного поиграли друг против друга, а потом пересекались, когда я играл, а ты тренировал», — добавил Месси.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси вспомнил, что сказал себе после победы на чемпионате мира.