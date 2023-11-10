Бывший тренер «Зенита» назвал враньем новости о завершении карьеры

Бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, который три последних года тренировал киевское «Динамо», заявил, что не собирается заканчивать тренерскую карьеру и опроверг новости, которые появились в СМИ на этот счет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», — заявил специалист.

В чемпионате Украины киевское «Динамо» занимает седьмое место, набрав 16 очков. На первом месте располагается «Кривбасс», имея в активе 26 очков, второе место занимает «Полесье», набрав 25 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Шахтер», набрав 24 очка.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября он покинул клуб. До этого он на протяжении 12 лет работал в «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в сборной Турции, стамбульском «Галатасарае», миланском «Интере» и других командах. «Зенит» он тренировал с 2016 по 2017 год.

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