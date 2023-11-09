Фигуристка Константинова поздравила смешным клипом подругу с днем рождения

Российская фигуристка Станислава Константинова поздравила свою подругу Анастасию Скопцову с днем рождения коротким клипом, опубликовав его в своих социальных сетях.

На видео спортсменки позируют на камеру, прыгают с разбега в бассейн, танцуют и веселятся.

8 ноября Скопцовой исполнилось 23 года. Она вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовыми призерами чемпионата России и этапа Гран-при. В сезоне-2018/19 они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призерами челленджера «Кубок Таллина».

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года девушка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием. Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы не вернутся на международные старты.