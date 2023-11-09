Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен последний матч года в РПЛ

РПЛ опубликовала календарь матчей с 16-го по 18-й тур РПЛ

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей с 16-го по 18-й тур.

Центральный матч 16-го тура между столичными ЦСКА и «Динамо» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени.

Главный матч 17-го тура между «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» состоится 3 декабря в Черкизово на «РЖД Арене», начало игры в 16:30 по московскому времени.

Заключительные матчи 2023 года пройдут в одно время — в 19:45 мск 10 декабря. В это время калининградская «Балтика» примет на своем поле казанский «Рубин», а «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА.

Центральный матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой в активе «быков» 31 очко, у «Зенита» — 29 баллов.

Ранее стала известна судьба похищенного отца звезды «Ливерпуля».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий