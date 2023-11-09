Стал известен последний матч года в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала календарь матчей с 16-го по 18-й тур.

Центральный матч 16-го тура между столичными ЦСКА и «Динамо» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени.

Главный матч 17-го тура между «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» состоится 3 декабря в Черкизово на «РЖД Арене», начало игры в 16:30 по московскому времени.

Заключительные матчи 2023 года пройдут в одно время — в 19:45 мск 10 декабря. В это время калининградская «Балтика» примет на своем поле казанский «Рубин», а «Краснодар» на своем поле сыграет с ЦСКА.

Центральный матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой в активе «быков» 31 очко, у «Зенита» — 29 баллов.

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