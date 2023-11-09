«Спартак» обвинили в нестабильности

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что ждет борьбы между красно-белыми и «Ростовом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также отметил, что столичный клуб интереснее смотрится в домашних играх. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Так что здесь бы я не отдавал кому‑то предпочтение. Считаю, что у обеих команд абсолютно равные шансы на победу. Потому что и «Спартак», и «Ростов» играют сейчас нестабильно. Но принципиальность в этом матче, конечно же, будет присутствовать», — заявил Бояринцев.

Поединок «Спартака» и «Ростова» пройдет 12 ноября в Москве. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов. «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, ранее и игравший в «Спартаке», и тренировавший московский клуб, идет на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 17 баллов.

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