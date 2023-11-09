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Назван футболист, который в ЦСКА «растет не по дням, а по часам»

Тренер Газзаев заявил, что у игрока ЦСКА Файзуллаева хорошие перспективы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев после победы армейского клуба над «Пари Нижним Новгородом» в 14-м туре Российской премьер-лиги особенно выделил узбекистанского футболиста столичного клуба Аббоса Файзуллаева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Этот мальчик растет просто не по дням, а по часам. Если продолжит в том же духе, у него очень хорошие перспективы. Потенциал Файзуллаева? Не хочется его сейчас перехваливать. Просто надо констатировать: у Аббоса светлая футбольная голова, быстрые ноги», — заявил Газзаев.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В текущем сезоне РПЛ узбекский вингер провел девять матчей, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. После 14-ти туров чемпионата России ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице. В активе команды 21 очко, армейцы отстают от лидера — «Краснодара» — на десять баллов.

Ранее голкипер ЦСКА заявил, что в России не любят слушать правду.

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