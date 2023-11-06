Бывший наставник «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров в настоящий момент

Бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери вошел в топ-10 рейтинга лучших тренеров на данный момент по версии портала FourFourTwo. Испанский специалист занял в этом списке девятое место.
Топ-10 лучших тренеров на данный момент выглядит следующим образом:
- Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
- Юрген Клопп, «Ливерпуль»
- Карло Анчелотти, «Реал Мадрид»
- Микель Артета, «Арсенал»
- Томас Тухель, «Бавария»
- Эдди Хау, «Ньюкасл»
- Хави, «Барселона»
- Роберто Де Дзерби, «Брайтон»
- Унаи Эмери, «Астон Вилла»
- Диего Симеоне, «Атлетико».
Унаи Эмери проработал в «Спартаке» меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале». С 2022 года Эмери возглавляет «Астон Виллу». За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также привести «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне 2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.
Ранее тренера «Локомотива» обвинили в неверном использовании Дзюбы.