Бывший наставник «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров в настоящий момент

Бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери вошел в топ-10 рейтинга лучших тренеров на данный момент по версии портала FourFourTwo. Испанский специалист занял в этом списке девятое место.

Топ-10 лучших тренеров на данный момент выглядит следующим образом:

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале». С 2022 года Эмери возглавляет «Астон Виллу». За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также привести «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне 2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.

Ранее тренера «Локомотива» обвинили в неверном использовании Дзюбы.