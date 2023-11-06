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Бывший наставник «Спартака» попал в топ-10 лучших тренеров в настоящий момент

Экс-наставник «Спартака» вошел в топ-10 лучших тренеров на данный момент

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Reuters

Бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери вошел в топ-10 рейтинга лучших тренеров на данный момент по версии портала FourFourTwo. Испанский специалист занял в этом списке девятое место.

Топ-10 лучших тренеров на данный момент выглядит следующим образом:

  1. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити»
  2. Юрген Клопп, «Ливерпуль»
  3. Карло Анчелотти, «Реал Мадрид»
  4. Микель Артета, «Арсенал»
  5. Томас Тухель, «Бавария»
  6. Эдди Хау, «Ньюкасл»
  7. Хави, «Барселона»
  8. Роберто Де Дзерби, «Брайтон»
  9. Унаи Эмери, «Астон Вилла»
  10. Диего Симеоне, «Атлетико».

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале». С 2022 года Эмери возглавляет «Астон Виллу». За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также привести «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне 2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.

Ранее тренера «Локомотива» обвинили в неверном использовании Дзюбы.

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