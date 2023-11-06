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Экс-игрок «Зенита» заявил, что «Спартак» должен быть доволен ничьей с «Локомотивом»

Радченко считает, что ничья не устроила ни «Спартак», ни «Локомотив»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что результат матча между «Спартаком» и «Локомотивом» на руку их конкурентам. Его слова передает Legalbet.

«Ничейный результат не на руку никому из двух команд. «Локомотив» и «Спартак» хотели победить в этом матче. Думаю, ничья никого не устроила. Но, если говорить откровенно, то, наверное, по тому, как складывался этот матч, «Спартак» должен быть ничьей доволен. Конкуренты же этих команд постоянно меняются, вся борьба еще впереди, но им ничья, конечно, на руку», — сказал Радченко.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2. В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве из-за удаления Хлусевича. В начале второго тайма «Спартак» открыл счет благодаря голу Антона Зиньковского. Через 10 минут Артем Дзюба сравнял счет.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», набрав по 21 очку, делят пятое место в таблице. У бело-голубых матч в запасе. 6 ноября они сыграют с последней командой чемпионата — «Сочи».

Ранее Промес признался, что в раздевалке в перерыве матча с «Локо» было горячо.

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