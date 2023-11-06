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Российская гимнастка опубликовала фото в розовом купальнике

Гимнастка Крамаренко показала фото в розовом купальнике

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lalakramarenko2004/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась в своих соцсетях новой фотографией.

На снимке девушка позирует на пляже в розовом купальнике.

В середине сентября Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова.

Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь известного футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее Елизавета Туктамышева снялась в белом платье с глубоким вырезом и голыми плечами.

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