Футболист «Спартака» удивился, что не попал в заявку на игру с «Локомотивом»

Футболист московского «Спартака» Павел Маслов удивился тому, что не был включен в заявку на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», передает «РБ Спорт».

«Со здоровьем все хорошо, ничего не случилось. Просто не попал в заявку, так решил тренер. Абаскаль ничего не объяснял. Удивлен ли я? Да, удивлен», — сказал Маслов.

Красно-белые с 38-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Локомотив» имеет столько же баллов и расположился на шестой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 29 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит» (28).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что в клубе «что-то происходит».