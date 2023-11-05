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ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН»

ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче РПЛ со счетом 3:2

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Московский ЦСКА обыграл нижегородский «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 33-й минуте игрок «Пари НН» открыл Дмитрий Стоцкий, но через пять минут Федор Чалов восстановил равновесие. Под занавес тайма Виктор Александров вновь вывел «Пари НН» вперед.

За 20 минут до конца встречи Антон Заболотный сравнял счет. Через две минуты Виктор Давила установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав 24 очка. «Пари НН» располагается на шестой строчке, имея в активе 20 баллов. На первом месте идет «Краснодар», набрав 29 очков, второе место занимает петербургский «Зенит» (28).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 11 ноября.

«Пари НН» у себя дома примет калининградскую «Балтику». Команды выйдут на поле 12 ноября.

Ранее футболист «Зенита» побил рекорд РПЛ.

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