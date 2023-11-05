Футболист рассказал, чем Россия лучше Боснии и Герцеговины

Футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, в чем Россия превосходит его родину — Боснию и Герцеговину. Своим мнением он поделился со Sport24.

«В России есть большие города, как Москва и Питер, где больше возможностей для жизни. А у нас таких городов нет», — заявил защитник.

Гойкович перебрался в «Оренбург» в 2020 году из боснийского клуба «Зриньски», в составе которого выиграл чемпионат в сезоне-2018/19. Вместе с «Оренбургом» он завоевывал серебряную и бронзовые медали Первой лиги.

В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, не отметившись результативными действиями. «Оренбург» идет на 14-м месте, набрав 12 очков. Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», в активе которого 29 очков.

6 ноября команда сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 14-го тура РПЛ. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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