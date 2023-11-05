Дубль Малкина помог разгромить «Сан-Хосе» в матче с 12 шайбами

«Сан-Хосе Шаркс» на своей площадке уступил «Питтсбург Пингвинз» (2:10) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Автором дубля стал российский форвард Евгений Малкин, по четыре очка набрали Брайан Раст (1+3), Райли Смит (2+2) и Джейк Гюнцель (2+2).

В составе «Шаркс» отличились Энтони Дюклер и Джейкоб Макдональд.

Это второе поражение «Сан-Хосе» с 10 пропущенными шайбами. Двумя днями ранее «Шаркс» уступили «Ванкувер Кэнакс». Команда в 11 матчах нового сезона набрала одно очко и имеет разницу голов — 12:55. «Сан-Хосе» замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Питтсбург» с восемью баллами — также последний на Востоке.

В следующем матче «Питтсбург» на выезде сыграет с »Анахайм Дакс», «Сан-Хосе» примет «Филадельфию Флайерз». Обе встречи пройдут 8 ноября.

37‑летний Малкин в текущем сезоне набрал 13 (7+6) очков в десяти матчах НХЛ.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Малкин в этот список включен не был.

Ранее Александра Овечкина назвали величайшим в мире хоккеистом.