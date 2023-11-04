Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Зенита» на матч РПЛ

Калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на »Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Балтика»: Евгений Латышонок (вратарь), Александр Осипов, Иван Остойич (капитан), Роберто Фернандес, Никола Радмановац, Баба Гассама, Максим Кузьмин, Томас Сото, Кристиян Бистрович, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина.

«Зенит»: Михаил Кержаков (вратарь), Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос (капитан), Родригао, Страхиня Эракович, Вендел, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Маттео Кассьерра, Иван Сергеев.

«Зенит» после 13-ти туров РПЛ набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Балтика» с 11-ю баллами расположилась на предпоследней, 15-й, строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые на своем поле сыграют с «Краснодаром» (11 ноября), калининградский клуб на выезде померится силами с «Пари Нижний Новгород» (12 ноября).

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