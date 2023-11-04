Тутберидзе обвинили в тщеславии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем блоге на Liveinternet усомнилась в настоящем возрасте Этери Тутберидзе.

«Каким образом за это непростое во всех отношениях время можно было получить два высших образования, не имея никакой связи с Россией за исключением дорогущих и потому редких звонков домой — тоже вопрос без ответа.

Не говоря уже о том, что при той зашкаливающей степени тщеславия, которую мы так или иначе наблюдаем у героини, эти дипломы уже миллион раз были бы продемонстрированы публике», — написала Вайцеховская.

Тутберидзе в возрасте 18 лет выступала в США в ледовом шоу, а затем начала тренерскую деятельность. За это время она получила два высших образования.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее в МОК не согласились с предложением Тутберидзе касательно дела Валиевой.