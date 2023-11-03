РФС сообщил имя соперника сборной России по товарищескому матчу в ноябре

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил о проведении 20 ноября товарищеского матча сборной России против Кубы. Встреча состоится в Волгограде.

«Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдет на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» и начнется в 19:30», — сказано в сообщении.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч. В октябре россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией 2:2.

Ранее российский футболист признался, что ему без разницы, кого Карпин вызывает в сборную.