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Играющий в Европе россиянин заявил, что «Зенит» еще до зимы выйдет на первое место

Оздоев: еще до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдет в отрыв

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Giannis Papanikos/Shutterstock

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев предрек лидерство в чемпионате России петербургскому «Зениту». Об этом он заявил «Чемпионату».

«У «Краснодара» и в прошлом году был отличный коллектив. С прошлого сезона у них почти не было изменений. Никто не ушел, а усиление было. Но мне кажется, «Краснодар» не продержится. Еще до зимы «Зенит» выйдет на первое место и уйдет в отрыв. «Краснодар» ждут два тяжелых матча — с «Крыльями» и выезд в Санкт-Петербург», — сказал Оздоев.

Стоит отметить, что «Зенит» на протяжении четырех сезонов подряд становится чемпионом России.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набрав 28 очков, продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича в прошлом туре уступили ЦСКА со счетом 0:1. Команда не побеждает уже два матча подряд. На второй строчке расположился «Зенит», имеющий в своем активе 26 очков. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (22 очка).

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов», а петербуржцы сыграют с калининградской «Балтикой» на выезде.

Ранее были объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России.

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