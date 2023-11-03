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Российский игрок клуба РПЛ рассказал, почему отказался от переезда в Европу

Защитник «Сочи» Литвинов заявил, что отказался от перехода в европейские клубы

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ФК «Сочи»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов заявил, что сейчас не собирается уезжать в европейский чемпионат. Его слова передает Sports.

«Зимой хотела «Боавишта». В Италии, Германии были варианты. Но я еще не стал тем, кем должен был. Надо правильно рассуждать.

Можно поехать в Европу — и обкакаться там. Кто потом возьмет? Мы с агентом решили: пока рано. Сперва надо стабильно заиграть. И вот сейчас ломиться в Европу, не проведя стабильного отрезка в РПЛ?», — сказал Литвинов.

Литвинов является воспитанником «Краснодара». Защитник дебютировал за основную команду в 2020 году. В июне 2023 года он подписал контракт с «Сочи».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 13 матчей РПЛ «Сочи», набрав девять очков, занимает последнее место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Краснодар», у которого 28 очков. Следом идет «Зенит» (26 очков). Тройку замыкают «Крылья Советов (22 очка).

Ранее был назван единственный российский футболист европейского уровня.

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