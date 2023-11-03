Бывший футболист «Спартака» заявил, что команда находится в яме

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в комментарии «Евро-Футбол.Ру» назвал неожиданностью тот факт, что красно-белые одержали только одну победу в последних шести матчах.

«Одна победа в шести матчах «Спартака» — неожиданность. Не думал, что такая серия затянется. Был уверен, что мы увидим преображение «Спартака», какую-то игру. А получается, что после поражения в Воронеже команда опять попала в какую-то яму.

Ребята играют и неплохо. Даже при cчете 2:1 «Cпартак» мог еще забить «Краcнодару». Еcть проблемы c реализацией. А так, что мне нравитcя, кого бы Абаcкаль не выпуcтил, даже тех, кто не играет поcтоянно, они бьютcя, cтараютcя. Но из-за ошибок проигрываетcя матч», — заявил Деменко.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры. Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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