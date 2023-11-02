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Экс-футболист «Зенита»: было бы интересно все команды отправить под единую эгиду «Газпрома»

Экс-игрок «Зенита» Игнатович предложил отправить все клубы под эгиду «Газпрома»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист молодежного «Зенита» Павел Игнатович предложил отправить все российские клубы под эгиду «Газпрома», передает Legalbet.

«Другим клубам нужно усиленно вступать в финансовую гонку с «Зенитом». Не все могут? Может, поэтому было бы интересно все команды отправить под единую эгиду «Газпрома» и выделить для всех общий бюджет», — сказал Игнатович.

31 октября состоялся матч группового этапа Пути Российской премьер-лиги Кубка России между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды с берегов Невы со счетом 1:0.

«Зенит» занял первое место в группе C, заработав 14 очков. Команда Сергея Семака обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 26 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 28 баллов.

Ранее стало известно, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту».

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