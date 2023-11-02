Экс-футболист «Зенита»: было бы интересно все команды отправить под единую эгиду «Газпрома»

Бывший футболист молодежного «Зенита» Павел Игнатович предложил отправить все российские клубы под эгиду «Газпрома», передает Legalbet.

«Другим клубам нужно усиленно вступать в финансовую гонку с «Зенитом». Не все могут? Может, поэтому было бы интересно все команды отправить под единую эгиду «Газпрома» и выделить для всех общий бюджет», — сказал Игнатович.

31 октября состоялся матч группового этапа Пути Российской премьер-лиги Кубка России между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды с берегов Невы со счетом 1:0.

«Зенит» занял первое место в группе C, заработав 14 очков. Команда Сергея Семака обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 26 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 28 баллов.

Ранее стало известно, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту».