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Бывший советник Федуна призвал уволить Абаскаля

Бывший советник Федуна Камоцци призвал уволить тренера «Спартака» Абаскаля

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, призвал уволить тренера команды Гильермо Абаскаля, передает «Чемпионат».

«Увольнение Абаскаля — последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон. Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он тот человек, который должен быть виноват», — сказал Камоцци.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Андрей Червиченко назвал игроков «Спартака», с которыми клубу нужно расстаться.

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