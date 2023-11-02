Бывший советник Федуна призвал уволить Абаскаля

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, призвал уволить тренера команды Гильермо Абаскаля, передает «Чемпионат».
«Увольнение Абаскаля — последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон. Интересно узнать, кто посоветовал его руководству клуба. Он тот человек, который должен быть виноват», — сказал Камоцци.
1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.
После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Ранее Андрей Червиченко назвал игроков «Спартака», с которыми клубу нужно расстаться.