Успехи «Краснодара» связали с тем, что руководство клуба сняло розовые очки

Наставник новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов заявил, что «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря тому, что руководство клуба сняло розовые очки, передает «Чемпионат».

«Согласен ли я, что футбол «Краснодара» изменился? То, что в «Краснодаре» играет много легионеров, а не своих воспитанников — конечно. Вот мы и видим результат. Я думаю, что руководители сняли розовые очки», — сказал Зырянов.

29 октября «Краснодар» на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол на счету Федора Чалова. Это поражение стало первым в сезоне для «Краснодара».

После 13 туров РПЛ подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Вторым идет «Зенит» (26 очков).

В следующем туре «быки» сыграют с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 5 ноября.

Ранее защитник «Краснодара» рассказал, что его раздражает в России.