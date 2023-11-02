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Тутберидзе назвала прокат Медведевой на Олимпиаде «одним из худших»

Тутберидзе заявила, что Медведева не каталась великолепно на Олимпийских играх

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РИА Новости

Российский тренер Этери Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» критично высказалась о прокатах фигуристки Евгении Медведевой на Олимпийских играх — 2018, отметив, что для нее выступления стали одними из худших на тот период.

«Она не великолепно катала. Для нее это были одни из худших прокатов из того, что она выдавала за последнее время. Она рыдала от счастья, потому что это очень тяжелый был последний путь. Он был правда тяжелый. Уже было вообще непонятно, как ее вытаскивать из состояния истерии и всего остального», — заявила Тутберидзе.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр Медведева перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе Медведевой есть две золотые медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

Ранее Татьяна Тарасова ответила Тутберидзе на слова о вмешательстве в подготовку Медведевой.

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