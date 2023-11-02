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Российский футболист рассказал, как его «выжили» из «Краснодара»

Защитник «Рубина» Сорокин рассказал, что его выжили из «Краснодара»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский футболист казанского «Рубина» Егор Сорокин заявил, что покинул «Краснодар» из-за разногласий по условиям нового контракта, передает РИА Новости.

Сорокин отметил, что «Краснодар» попросил его пойти на финансовые уступки, но тот не согласился по ряду причин.

«Контракт был подписан, я выполнял свою работу. Они просили о снижении, Не понимал — мне что, надо меньше тренироваться или что? Для меня эта ситуация была неприемлемой. Клубу это не понравилось. Меня просто выжили», — сказал Сорокин.

Сорокин выступал за «Краснодар» с 2019 по 2023 год. Вместе с командой он вышел в финал Кубка России сезона-2022/23. В решающем матче «Краснодар» уступил в серии пенальти московскому ЦСКА.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 «Краснодар» идет на первом месте, набрав 28 баллов. У петербургского «Зенита», который занимает вторую строчку, на два очка меньше.

Ранее в «Краснодаре» заявили о больших трудностях.

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