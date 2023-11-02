Израильский боец написал на снаряде послание для Хабиба и Махачева

Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали опубликовал в социальной сети Х фотографию боевых снарядов, на одном из которых написаны имена Хабиба Нурмагомедова, Хамзата Чимаева, Ислама Махачева и Белала Мухаммада.

«Это от меня для крыс», — написал Гозали, заменив последнее слово эмоджи.

Все упомянутые на снаряде бойцы ранее выступали в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Чимаев просил главу Чечни Рамзана Кадырова отправить его сражаться в зону боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее британский клуб приостановил действие абонементов болельщиков, поддержавших Палестину.