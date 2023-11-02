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Рудковская о тренере Тутберидзе: мне этот персонаж неинтересен

Продюсер Рудковская заявила, что ей неинтересна тренер Тутберидзе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Яна Рудковская, продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что не смотрела интервью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала Metaratings.ru.

«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж неинтересен», — заявила Рудковская.

1 ноября Этери Тутберидзе в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» выступила с критикой экспертов фигурного катания.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее Роднина ответила на упреки со стороны Тутберидзе.

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