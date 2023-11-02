Роднина ответила на упреки со стороны Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответила на критику в свой адрес со стороны тренера Этери Тутберидзе и предложение прийти к ней на тренировку.

«Ничего не говорила о тренировках Тутберидзе. Говорила, что в ее штабе есть психологические проблемы. Это было после выступлений девочек на Олимпийских играх. Для того чтобы иметь мнение по этому поводу, мне не надо присутствовать на ее тренировках.

Она точно так же, как и я, имеет право говорить то, что думает. Если у нее есть какие-то предложения, она бы могла не дожидаться большого интервью, а пригласить. Найти меня в мире фигурного катания города Москвы не так и тяжело. Пока у меня нет желания прийти на ее тренировки», — заявила Роднина.

1 ноября Этери Тутберидзе в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявила о Родниной: «Она рассказывает непонятные истории, что я жестко тренирую. Ты найди в себе силы и время — приезжай на каток, посиди на тренировке, хотя бы одной. Что же ты рассказываешь, не видя и не слыша?»

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее Тутберидзе заявила, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой.