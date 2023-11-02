Тарасова ответила Тутберидзе на слова о вмешательстве в подготовку Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась словами Этери Тутберидзе и заявила, что никогда не вмешивалась в подготовку чужих спортсменов, в том числе Евгении Медведевой. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«Не было такого! Никогда не вмешиваюсь в чужую подготовку и не перехожу никому дорогу. Как такое можно было вообще сказать? Откуда она это взяла, мне очень интересно», — заявила Тарасова.

1 ноября Этери Тутберидзе в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявила, что Татьяна Тарасова вмешалась в подготовку фигуристки Евгении Медведевой к Олимпийским играм — 2018 года в Пхенчхане.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр она перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

Ранее Тутберидзе заявила, что Трусова кидала в нее коньками.