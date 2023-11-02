Тутберидзе заявила, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вмешалась в подготовку фигуристки Евгении Медведевой к Олимпийским играм — 2018 года в Пхенчхане. Об этом в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» рассказала бывший тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

«Татьяна Анатольевна [Тарасова] почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей. Начинается влияние на мнение и поведение спортсмена, Женя подошла к Олимпиаде не столь искренняя с нами. Не то что она была чужая, она была немножко уже не с нами. Мне не хватало в ее катании чистоты и искренности», — сказала Тутберидзе.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр она перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

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