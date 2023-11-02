В «Спартаке» предложили изменить правила футбола

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против «Краснодара» заявил, что правило, согласно которому бьющему пенальти игроку не разрешается во время разбега совершать более одного касания, не нужно. Его слова приводит «Газета.Ru».

На 84-й минуте игры VAR отменил взятие ворот Александром Соболевым, который допустил эту ошибку во время исполнения одиннадцатиметрового удара.

«На мой взгляд это правило не нужно. На мой взгляд правило необходимо вводить, если оно обосновано. В этой ситуации ты хочешь сделать касание, чтобы изменить траекторию полета мяча, запутать соперника. При наличии всех тех технологий, которые есть сейчас, мне кажется, что это правило не нужно», — заявил Абаскаль.

Игра «Спартак» — «Краснодар» завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород».

Ранее тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал странным регламент Кубка России.