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Тутберидзе объяснила, почему Трусова и Медведева не выиграли золото ОИ

Тутберидзе: Медведева и Трусова шли на Олимпиаде за медалью, а не за прокатом

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РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Евгения Медведева и Александра Трусова шли только за золотом Олимпиады.

«Неправильно немножко идти к медали. Надо идти к своему лучшему прокату — ты все не прыгнешь через голову. Женя Медведева — она шла все-таки за медалью, а не за прокатом, и Саша Трусова шла за медалью. Поэтому у них такое несовпадение, несочетание. И есть такая вещь — они немножко это не понимают, что нашу жизнь, на самом деле, украшает путь к цели, а не сама цель. Потому что получив эту цель… » — сказала Тутберидзе.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Евгения Медведева стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Помимо Щербаковой Тутберидзе привела к олимпийскому золоту Юлию Липницкую и Алину Загитову.

Ранее Тутберидзе заявила, что Трусова кидала в нее коньками.

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