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Тутберидзе заявила о внезапной «подмене» Медведевой

Тренер Тутберидзе рассказала об изменениях в поведении фигуристки Медведевой

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Владимир Песня/РИА Новости

Известный российский тренер Этери Тутберидзе вспомнила, как резко изменилось поведение фигуристки Евгении Медведевой в момент их совместной работы. Специалистка в интервью «Коммент.Шоу» на YouTube вспомнила об истерии на тренировках.

«К тебе приходит спортсменка. То она не хочет взвешиваться, то у нее и правда плюс полтора килограмма. Как такое возможно за один день? Это еще надо попытаться. Это делается намеренно или это мама поддерживает. <...>

Допустим, у тебя прокат произвольной, чтобы ехать на соревнования, а спортсмен отказывается прокатывать произвольную. Это очень странное поведение, вы уже тринадцать лет вместе и такого не было. А тут человека совершенно как подменили, он другой», — рассказала Тутберидзе.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. После Игр она перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако через два года вновь вернулась в «Хрустальный».

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

Ранее Медведева рассказала о табуированной теме в фигурном катании.

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