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Мостовой: кто такой Абаскаль?

Мостовой заявил, что тренер Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что Гильермо Абаскаль никогда не сделает московский «Спартак» чемпионом страны. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Канчельcкиc заявил, что Абаcкаль никогда не cделает «Cпартак» чемпионом? Cоглаcен c Андрюхой. Это вcе равно что я cейчаc cкажу: «Абаcкаль когда-нибудь забьет мяч». Конечно, нет! Он не знает, как это cделать.

На самом деле, это беда, что такие люди, как Канчельскис, не нужны, а Абаскаль везде пролезает. Дни Гильермо в «Спартаке» не сочтены, сейчас плотная таблица, все близки к друг другу.

Мой совет всем — не смотрите на Абаскаля! Следите за Анчелотти, Гвардиолой — за людьми, которые всю жизнь в футбол играли. А Абаскаль — что он, кто он такой?

Как бы я описал Гильермо одним словом? Надо в Испании такие вопросы задавать. Интересно, ответит кто-то?» — сказал экс-футболист.

В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

Красно-белые, набрав 20 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице. Столько же баллов у московского «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород». Лидирует «Краснодар», у которого 28 очков.

В следующем туре спартаковцы сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет 5 ноября. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее Тарпищев рассказал, что его не устраивает в работе Абаскаля.

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