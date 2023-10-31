«Краснодару» предрекли разгромное поражение в матче с «Зенитом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что петербургский «Зенит» без проблем обыграет «Краснодар» в матче 15 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Следующий матч у «Краснодара» с «Крыльями Советов», а потом с «Зенитом». Самарцы тоже просто так очки не отдадут. А «Зенит», мне кажется, разобьет «Краснодар» в пух и прах», — сказал Пономарев.

Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится 11 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В 13-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» — 2:1. В свою очередь, «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, уступив в гостях московскому ЦСКА 0:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. Второе место занимает «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка.

Ранее защитник «Краснодара» рассказал, что его раздражает в России.